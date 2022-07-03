Miniklerden Muhteşem Performans

Kooperatif Merkez Bankası sponsorluğunda gerçekleşen“Çocuklarımız Söylüyor” konserinde birbirinden değerli çocuklar sahne alarak SOS müzik grubu eşliğinde birer şarkı söylediler. Büyük bir cesaret göstererek dinleyicilerin karşısına çıkan minikler gecede bol bol alkış aldı. Heyecanlı oldukları gözlemlenen minik seslere dinleyiciler de alkışlarıyla destek verdi.
Gecede ayrıca comedy juggling şov izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar konser öncesi geleceğin sanatçıları olacak çocukların festival programında yer almalarından duyduğu mutluluğu ifade etti. Özçınar gecenin sponsoru Kooperatif Merkez Bankasına, SOS Müzik Grubuna, festival organizasyonlarına büyük katkı sağlayan Kazım Özalp’e teşekkür plaketi takdim etti.
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