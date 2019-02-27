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Mısır: Erdoğan terörist Müslüman Kardeşleri kucaklıyor

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Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmet Hafız Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için 'Terörist Müslüman Kardeşleri kucaklıyor' diye konuştu.
Mısır: Erdoğan terörist Müslüman Kardeşleri kucaklıyor

Mısır'da düzenlenen Avrupa Birliği-Arap Birliği Zirvesi ardından gerilimi tırmanan Türkiye-Mısır ilişkilerinde Mısır kanadından Türkiye'ye yanıt geldi.

Euronews'te yer alan habere göre Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hafız yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es Sisi hakkında konuşurken "kinini açıkça ortaya koyduğunu" söyledi ve "Dahası terörist Müslüman Kardeşler grubunu kucaklamaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

HAFIZ: TÜRKİYE'DE 70 BİN SİYASİ MAHKUM VAR

Hafız, Türkiye'de "70 bin siyasi mahkum, 175 tutuklu gazeteci" bulunduğunu, bunların yanı sıra "130 bin kişinin işten çıkarıldığını" belirterek "Bu rakamlar da Türk Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin inanılırlığını ortadan kaldırıyor" şeklinde konuştu.

Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Arap Birliği ile Mısır'da zirve düzenlemesini, Mısır'da yapılan idamlar nedeniyle eleştirmişti.

Erdoğan "Dünyada darbecilere karşı olduğunu söyleyenlerin Muhammed Mursi'yi darbe ile indiren Sisi'ye karşı bir tavır koymadığını tam aksine Sisi'yi kırmızı halılarla karşıladıklarını" demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Tüm AB liderliğinin gidip de Sisi ile aynı yerde olması çifte standarttır, ikiyüzlülüktür" açıklamasında bulunmuştu.

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