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Mısır'da 1118 mahkuma af

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Mısır'da 1118 mahkuma af
Mısır'da Sina Yarımadası'nın kurtuluşunun yıl dönümü münasebetiyle 1118 mahkumun serbest bırakılmasına karar verildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sina Yarımadası'nın kurtuluşunun yıl dönümü münasebetiyle çıkarılan cumhurbaşkanlığı kararnamesi gereğince 67'si şartlı olmak üzere "cinayet ve diğer suçlardan hüküm giyen" 1118 mahkumun serbest bırakılacağı kaydedildi.

Açıklamada, kararın "siyasi suçluları kapsamadığı" aktarıldı.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki askeri müdahaleden bu yana hapishanelerdeki siyasi suçluların sayısı Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'ye göre sadece 500 iken, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) göre 40 bine ulaştı.

Kamuoyunda "Kirdase olayları" olarak bilinen davada dün tekrar yargılanan İhvan mensubu 20 kişi hakkında yeniden idam cezası verilmişti.

Mısır'da cumhurbaşkanı, bakanlar kurulunun görüşüne başvurduktan sonra mahkumları af edebildiği gibi cezalarını da hafifletebiliyor.

Sina Yarımadası, 1967 yılında İsrail ile Mısır arasındaki 6 Gün Savaşları sonucunda İsrail'in işgaline uğramış ve iki ülke arasında imzalanan Camp David Antlaşması'nın ardından 25 Nisan 1982'de Mısır'a iade edilmişti.

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