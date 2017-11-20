MOBESE'lerin takılacağı tarih belli oldu!

Kent güvenlik sistemi olarak bilinen MOBESE (Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu) kameralarının, KKTC’de monte edileceği tarih belli oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde, güvenlik hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için uzun zamandır üzerinde çalışılan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE) ile ilgili çalışmalar tamamlandı.

Sistem montaj çalışmalarına 21 Kasım 2017 tarihinde Lefkoşa’da başlanacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Polis Basın Subaylığı, 21 Kasım 2017 tarihinde, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşısında bulunan (poit to point) radar aparatı üzerine sistemle ilgili montaj çalışmaları yapılacağından, çalışmalar süresince Hamitköy Çemberi ile Haspolat Çemberi arasındaki yolda trafik kontrollü ve tek şeritten verileceği bildirildi.

Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca trafik levha, işaret ve işaretçilerine uymaları rica edildi.