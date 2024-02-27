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Moğolistan'ı vuran sert kış koşulları nedeniyle 2 milyon baştan fazla hayvan öldü

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Ülkede son on yılda, 4,4 milyon baş hayvan Dzudlar yüzünden hayatını kaybederken 2022-23 kışı da dahil olmak üzere bu aşırı soğuk hava dalgalarından toplam altı adet yaşandığı bildirildi.
Moğolistan'ı vuran sert kış koşulları nedeniyle 2 milyon baştan fazla hayvan öldü

Moğolistan'da hükümet aşırı soğuk ve kar nedeniyle kış boyunca iki milyon 100 bin baş hayvanın açlıktan ve donarak öldüğünü söyledi.

Aralıktan mart ayına kadar şiddetli hava koşullarının yaşanabildiği ülkede hava sıcaklıkları bazı bölgelerde eksi 50 santigrat dereceye kadar düşebiliyor. 

Ancak Birleşmiş Milletler (BM) yakın tarihli bir raporunda, bu kışın normalden daha şiddetli geçtiğini belirtti. Rapor ayrıca ülkede 'Dzud' olarak adlandırılan aşırı soğuk dönemlerin sıklığı ve yoğunluğunun arttığına da dikkati çekiyor.

Resmi istatistiklere göre, Moğolistan'da 2023 yılı sonunda koyun, keçi, at ve inek dahil olmak üzere 64,7 milyon hayvan bulunuyor. 

Ülkede son on yılda, 4,4 milyon baş hayvan Dzudlar yüzünden hayatını kaybederken 2022-23 kışı da dahil olmak üzere bu aşırı soğuk hava dalgalarının toplam altı kez yaşandığı bildirildi. Geçen yazın kurak geçmesi nedeniyle hayvanların vücutlarında yeterli yağ oranını biriktirememesi de ölümlerin artmasında önemli rol oynadı. 

Dzudların en şiddetlisinin 10 milyondan fazla hayvanın öldüğü 2010-11 kışı olduğu belirtilirken bu sayı ülkedeki toplam hayvan sayısının dörtte birine denk geliyordu. 

Hükümet, ülkenin en önemli ihracat kalemlerinden biri olan et ve kaşmir gibi önemli malların daha fazla kaybı önlemek amacıyla çobanlara saman yemi dağıtmak için bir kampanya başlatarak yardım sözü verdi.

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