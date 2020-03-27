  • BIST 89.887
  • Altın 337,038
  • Dolar 6,4616
  • Euro 7,1105
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

MOODY'S Petrol Fiyatlarının 2020'de Düşük Kalacağını Öngörüyor

» »
MOODY'S Petrol Fiyatlarının 2020'de Düşük Kalacağını Öngörüyor
MOODY'S Petrol Fiyatlarının 2020'de Düşük Kalacağını Öngörüyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, petrol ve doğal gaz fiyatlarının bu yıl düşük kalmaya devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

Moody's'ten yapılan açıklamada, dünya genelinde koronavirus (Kovid-19) kaynaklı ekonomik zararın yılın ikinci çeyreğinde süreceğinin tahmin edildiği belirtilirken, ekonomik temellerin yılın ikinci yarısında düzelmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Dünya genelinde petrol ürünleri talebinin sert düştüğüne dikkat çekilen açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin anlaşamamasının fiyatlarda aşırı dalgalanmaya neden olduğu vurgulandı.

Petrol fiyatlarının 2020 boyunca düşük kalmaya devam etmesinin beklendiğine yer verilen açıklamada, arzın azalmaya başlamasıyla petrol piyasasının yeniden kendini dengeleyebileceği aktarıldı.

Açıklamada, talepteki toparlanmayla ilgili belirsizliklerin devam ettiğinin altı çizilerek, petrol fiyatlarının 2021'de zayıf kalmasının da olası olduğu bildirildi.

Moody's, Brent türü ham petrolün varil fiyatının bu yıl 35-40 dolar bandında, gelecek yıl ise 45-50 dolar bandında seyredeceğini öngörüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB ve Japonya'dan dünyanın en kapsamlı anlaşması01 Şubat 2019 Cuma 18:05
  • 'Vatandaş düğünlerde para takmayı tercih ediyor, çeyreğin yerini gram altın aldı'01 Şubat 2019 Cuma 10:10
  • Türkiye otomobil satışında 23 Avrupa ülkesini solladı29 Ocak 2019 Salı 14:55
  • AB'den MasterCard'a 570 milyon avro para cezası22 Ocak 2019 Salı 15:00
  • 'Elektrikli otomobiller' 7 bin kişiyi işinden edecek22 Aralık 2018 Cumartesi 09:00
  • SOCAR 9 akaryakıt istasyonuyla İstanbul Havalimanı’nda23 Kasım 2018 Cuma 12:40
  • Yeni Havalimanı'nın Adı Belli Oldu!29 Ekim 2018 Pazartesi 13:25
  • Toyota 2,4 milyon aracı geri çağırıyor05 Ekim 2018 Cuma 10:29
  • 'Asgari ücret artışı yüzde 25’i bulabilir'24 Eylül 2018 Pazartesi 13:49
  • Renault Arkana gün yüzüne çıktı31 Ağustos 2018 Cuma 16:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti