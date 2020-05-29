Mors Ltd, 444 bin 674 dolarlık cezayı ödedi

Mors Ltd, KIB-TEK yönetiminin Nisan sonunda kuruma sözleşmeye aykırı yakıt verdiği için kestiği 444 bin 674 dolarlık cezayı ödedi.

Aralık ve Ocak ayında getirilen yakıtlarda yapılan ölçümler sonrasında kükürt oranının fazla çıkması nedeniyle verilen ceza ödenmiş oldu. EO/60/2020 karara göre ilk yakıt sevkiyatı için ödeme yapılırken, ikinci yakıt sevkiyatından 444 bin 674 dolar kesilmiş oldu. Kükürt oranının fazla olması nedeniyle Kıb-Tek’in kestiği ceza Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy tarafından onaylanmıştı.