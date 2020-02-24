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Muhaceret Dairesi Randevu Sistemine Geçiyor

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İkamet şubesi 26, 27, 28 şubat tarihlerinde işlem yapmayacakşube 2 mart tarihinde randevu vermeye başlayacak
Muhaceret Dairesi Randevu Sistemine Geçiyor

Muhaceret Dairesi, ikamet izinleriyle ilgili işlemlerin daha hızlı ve verimli olması amacıyla başlatılan çalışmalar çerçevesinde, randevu sistemine geçiyor. 

İçişleri Bakanlığı, çalışmaların yapılacak olmasından dolayı İkamet Şubesinde, çarşamba gününden itibaren 3 gün süreyle işlem yapılmayacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, KKTC’de ikamet izinli olarak bulunan veya ikamet iznine başvuru yapacak kişilerin daha hızlı, daha verimli hizmet almaları maksadıyla başlatılan çalışmalar çerçevesinde randevu sistemine geçileceğinden, İkamet Şubesi’nde 26,27,28 Şubat tarihlerinde sistem yenilemek için 3 gün süreyle işlem yapılmayacağı belirtildi.  

Açıklamada, İkamet Şubesi’nin, 2 Mart Pazartesinden itibaren randevu vermeye başlayacağı kaydedildi.

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