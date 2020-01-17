“Mültecilere insanlık dramı yaşatılıyor”

Tel, KKTC’de özellikle mülteci hakları ve insan ticareti bağlamında Uluslararası İnsan Hakları Hukuku’nun çizdiği çerçeveye uygun düzenlemelerin halen yapılmadığını ve mültecilere insanlık dramı yaşatıldığını savundu.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Emel Tel, KKTC’de özellikle mülteci hakları ve insan ticareti bağlamında Uluslararası İnsan Hakları Hukuku’nun çizdiği çerçeveye uygun düzenlemelerin halen yapılmadığını ve mültecilere insanlık dramı yaşatıldığını savundu.

Geçmiş günlerde insan tacirleri tarafından KKTC açıklarında ölüme terk edilen ikisi 16 yaşında 34 genç mültecinin halen Güzelyurt Polis Karakolu’nda tutulup ve suçlu muamelesi görerek yargılandığını, Gazimağusa açıklarında tutuklanan 13 mültecinin kötü hava şartları sebebiyle halen gemide tutulduğunu ileri süren Tel, söz konusu insan tacirleri ve her yerdeki iş birlikçilerinin en ağır cezalara çarptırılması gerektiğini vurguladı.

Tel, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC’de özellikle mülteci hakları ve insan ticareti bağlamında Uluslararası İnsan Hakları Hukuk’unun çizdiği çerçeveye uygun düzenlemelerin halen yapılmadığını, mülteci ve sığınmacıların yaşam hakkının hiçe sayılıp, karakollarda, liman ambarlarında ve havaalanı hangarlarında veya denizin ortasında gemilerde tutulduklarını belirtti. Tel açıklamasında şunları kaydetti: “Ülkemizde sıklıkla yaşanan bu durum, yasa olmaması ve bu anlamdaki insan haklarına erişim konusunda bütçe oluşturulmadığı gerekçe gösterilerek mülteciler, en temel gereksinimleri olan sağlık, yemek ve hatta sudan bile yoksun bırakılmaktadırlar. Örtülü ödeneklerden yandaşlara sefa sürebilmeleri için maddi olanakları dağıtanlar, kendi resimlerini çerçeveletip binlerce lira harcayanlar ve bu yağmaya onay verip sessiz kalanlar, ülkesini daha iyi bir yaşam için terk etmek zorunda kalmış bu mültecilere insanlık dramı yaşatmaktadırlar.

KTÖS yaşanan bu drama sessiz kalmamış ve bu konuda mücadele veren örgütler aracılığıyla devletin yerine getirmediği sorumluluğu onlarla paylaşmıştır. Gerek insani yardım gerekse hukuksal mücadelede yapılacak tüm çalışmalara destek vereceğimizi kamuoyuna duyururuz.”

