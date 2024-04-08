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Murat Şenkul, sokağa atılan oyun aletlerinin çevre kirliliğine yol açmasına tepki gösterdi!

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından çevre kirliliğine dikkat çekti. Şenkul, sokağa atılan oyun aletlerinin sorumlularının kamera kayıtlarıyla bulunacağını belirtti ve "Anlamakta zorlanıyoruz gerçekten bu yaşananları" dedi
Murat Şenkul, sokağa atılan oyun aletlerinin çevre kirliliğine yol açmasına tepki gösterdi!

Son yıllarda herkesi rahatsız edecek boyuta ulaşan çevre kirliliği sorunu her geçen gün biraz daha artıyor.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çevre kirliliğine dikkat çekerek, bayram öncesi daha yeni temizlenmiş sokağa, kim veya kimler tarafıldan olduğu bilinmeyen kişiler tarafından oyun parkı aletlerinin atılmasına tepki gösterdi.

Sokağa oyun aletlerini kimin attığını kameralara bakılarak bulunacağını belirten Şenkul, “Anlamakta zorlanıyoruz gerçekten bu yaşananları.” İfadelerini kullandı.

Murat Şenkul’un paylaşımı şöyle:

Evinin bahçesine oyun parkı kurmayı biliyor ama bayram öncesi daha yeni temizlenmiş sokağa bunları atmamayı bilmiyorlar.

Anlamakta zorlanıyoruz gerçekten bu yaşananları. Kameralardan kimin yaptığını bulacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Sİzlerden ricamız bu tip işlere yeltenenleri gördüğünüz zaman bir foto çekip bize atmanız. Lütfen bize bu mücadelede destek olun. Yazık, günah çalışanlarımızın emeklerine, kentimize.”

 

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