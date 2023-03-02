Musluk suyuyla burnunu temizledi, beyin yiyen enfeksiyona yakalandı

ABD'nin Florida eyaletinde musluk suyuyla burnunu temizleyen bir kişi, "beyin yiyen" bir enfeksiyona yakalandı... Çok nadir görülen hastalıkla ilgili yetkililerden açıklama geldi.

ABD’de endişe yaratan bir olay meydana geldi… Florida’da musluk suyunu içen bir kişi, çok nadir görülen bir hastalığa yakalandı.

Musluk suyunu burnuna çeken ve ismi açıklanmayan kişi Naegleria fowleri hastalığına yakalandı. Beyin yiyen enfeksiyon olarak da bilinen hastalık ile ilgili olarak ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) bir açıklama geldi.

Yetkililer ismi açıklanmayan hastanın 20 Şubat’ta yaşamını yitirdiğini duyurdu. CDC’den yapılan açıklamada, “Musluk suyu ile her gün burnunu temizleyen bir kişi hastalandı. Hastalığa sudaki bakterilerin sebep olduğu düşünülüyor” denildi.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Yetkililer bu yıl içerisindeki ilk vaka olduğunu belirtirken olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın devam ettiğini de duyurdu.

Tatlı suda yaşayan ve tek hücreli bir yaşayan organizma olan Naegleria fowlerinin, “Beyin yiyen amip” olarak bilindiği de kayıtlara geçti. Yetkililer yılda yaklaşık 3 kişinin bu hastalığa yakalandığını ve genelde ölümcül sonuçları olduğunu açıkladı.

Resmi verilere göre 1962-2022 arasında 157 doğrulanmış vaka kayıtlara geçerken vakaların 37’sinin Florida’da meydana geldiği de belirtildi.

Florida’daki yetkililer, “Yüzünüzü yıkarken ya da duş alırken musluk suyunun burnunuza girmesine izin vermeyin. Burnunuzu sadece önceden kaynatılmış su ile temizleyin. Musluk suyunu içmek hastalığa sebep olmaz” dedi.