Mustafa Taşçıoğlu annesini kaybetti!

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu’nun annesi Melek Taşçıoğlu bugün hayatını kaybetti. Dr. Mustafa Taşçıoğlu annesinin öldüğünü sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Taşçıoğlu’nun paylaşımı şöyle: “Annemi kaybettik. Tüm anneler özeldir. Erkek çocuklar için daha bir özeldir anneleri. Hem öğretmen hem anne olunca önemi, kıymeti, anılarına kıymet biçemiyor insan. Yokluğuna alışmak çok zor olacak anne. Çok üzgünüm.”