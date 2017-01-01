Musul operasyonunda sona geliniyor

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, “Geliyoruz Ninova” ismini verdiği Musul operasyonlarının bitme aşamasına geldiğini söyledi…

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Ortak Operasyonlar Komutanlığı’nı ziyaret ederek, orada görüştüğü komutanlardan ikinci aşaması başlatılan Musul’u IŞİD’ten kurtarma operasyonuyla ilgili gelişmeleri dinledi.

İbadi, burada yaptığı açıklamada, “Geliyoruz Ninova Operasyonları belirlenen plana göre sürüyor ve bitme aşamasına geldi” dedi.

Irak güçlerinin IŞİD ile Musul’un içinde savaştığını ifade eden İbadi, “Düşman kırılma ve çökme yaşıyor” ifadesini kullandı.

İbadi, geçen salı günü düzenlediği basın toplantısında, “IŞİD’in Irak’ta bitirilmesi için 3 aya ihtiyacımız var.” demişti.