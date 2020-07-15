Müteahitler çok öfkelendi.. Anlaşmalı şekilde kavga edip bizimle dalga geçiyorlar

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, İmar Planı’nın yürürlüğe girmemesiyle ilgili 21 Temmuz’da araçlı eyleme gideceklerini açıkladı.

Gürcafer: “İmar Planı sadece bir aylığına uzatıldı denildi ama süresiz uzatıldı. Bu bizimle resmen alay etmektir. Anlaşmalı bir şekilde kavga edip hem bizimle hem halkla dalga geçiyorlar.”

NE OLMUŞTU?

Hükümet İmar Planı'nı yayımlamadı, Emirname ise süresiz uzatıldı

Dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı 5 saat sürmüş toplantıya İmar Planı tartışmaları damgayı vurmuştu.