Mütehitlerden Külliye savunması.. “Atı alan Üsküdar'ı geçti.”

Gürcafer, "Yapılan eylemlerin daha önce yapılmalıydı. Toplum ve siyasi partiler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a projenin yapılmaması yönünde düşüncelerini daha önce aktarmaları gerekirdi. Ok yaydan çıktı, ihale edildi.” dedi.

Külliye yapımına karşı çıkan ilk kendisinin olduğunu söyleyen Gürcafer, paraların deprem yönetmeliğine göre güçlendirilme projelerine harcanmasına, toplum yararına ilişkin açıklamalar yaptığını belirtti. Gürcafer, külliye yapımına ilk başta karşı çıkılması gerektiğini söyleyerek, “Külliye projesi ilk açıklandığında karşı çıkılması gerkiyordu. Atı alan Üsküdar’ı geçti. Her şey yapıldı.” dedi.

Gürcafer, külliye projesi öncesinde ülkede yaşanan eksikliklerin giderilmesi gerekiyordu. Toplumun eksiklikleri ilk sırada yer almalıydı. Okullara, kamu binalarımıza öncelik verilmeliydi.” açıklamasına yer verdi.

“OK YAYDAN ÇIKTI, İHALE EDİLDİ”

Gürcafer, "Yapılan eylemlerin daha önce yapılmalıydı. Toplum ve siyasi partiler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a projenin yapılmaması yönünde düşüncelerini daha önce aktarmaları gerekirdi. Ok yaydan çıktı, ihale edildi.” dedi.