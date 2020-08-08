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Naim Cinayeti zanlısı mahkemeye çıkarıldı, suçunu itiraf etti!

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Naim Cinayeti zanlısı mahkemeye çıkarıldı, suçunu itiraf etti!
Naim Cinayeti zanlısı mahkemeye çıkarıldı, suçunu itiraf etti!

Gökhan Naim cinayeti ile ilgili olarak bir kişi daha tutuklandı. Güney Kıbrıs’ta tutuklanan zanlı Ali Hassan polise her şeyi anlattı, Gökhan Naim’i öldürüp, 3 milyona yakın parasını çaldıklarını itiraf etti. Güney Kıbrıs’ta yakalanarak KKTC polisine teslim edilen zanlı mahkemeye çıkarıldı.

EVRİM KAMALI

 

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlının 13 Mart 2019 tarihinde Lefkoşa’da taammüden adam öldürme, adam öldürme, silahlı soygun, kanunsuz ateşli silah taşıma tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde taşıma tasarrufu ve meskûn mahalde ateş açma suçlarına methaldar olduğunu belirtti.
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İneci, zanlının Gökhan Naim’in öldürülmesi ve tasarrufundaki içi para dolu çantanın çalınması olayına bir fiil katıldığını, olay günü Güney Kıbrıs’a kaçtığını söyledi. Polis, kaçtığı tespit edilen ve hakkında tutuklama emri olan zanlının önceki gün Rum polisi tarafından Güney Kıbrıs’ta gözaltına alındığını ve KKTC’ye teslim edildiğini ifade etti. İneci, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, diğer zanlılarla birlikte Gökhan Naim’i öldürdüklerini ve para dolu çantayı çaldıklarını itiraf ettiğini söyledi.
 

İneci, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Mahkemede söz alan zanlı ise yaptıklarından dolayı çok pişman olduğunu söyledi. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı aktarılan olguları değerlendirerek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

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