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Narenciye üreticilerinden hükümetin avla ilgili kararına destek

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Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Derneği, narenciye bahçelerin ava açılmamasının doğru ve yerinde bir karar olduğunu kaydederek, hükümete bu konuda destek belirtti.
Narenciye üreticilerinden hükümetin avla ilgili kararına destek

Avcıların talebini eleştiren dernek başkanı Turgut Akçın, yazılı açıklamasında, dünyanın hiçbir ülkesinde özel mülk olan bahçelerin avlanmaya açılmadığını kaydetti.

“BAHÇELERDE AVLANMAK ÇOK RİSKLİ”

Akçın, bahçelerin özel olduğunu ve hukuken izni olmadan girilemeyeceğini belirterek, “Nerde kaldı ki geçen yıl avlanmaya açılan bahçelerde hem vurulanlar oldu, bazı evlerin camları kırıldı. Alan o kadar dar ki nerede tüfek atılsa mutlaka bir eve isabet eder. Ayrıca bazı bahçelerde geçen yıl bize gelen bilgiler ışığında muhtelif ürün toplandığına dair şikayetler olmuştur. Bahçe içlerinde avlanmak çok riskli ve tehlikelidir” ifadelerini kullandı. 

Akçın, narenciye üreticilerinin, avcıların bahçelerinde avlanmasına kesinlikle karşı olduklarını duyurmak istediğini belirterek “Hükümetin aldığı karar doğru ve yerinde bir karardır. Hükümeti, üreticiyi avcılarla karşı karşıya kalmalarını önledikleri için destekliyor ve kutluyoruz” dedi.

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