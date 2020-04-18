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NASA, Dünya benzeri yaşam için uygun yeni bir gezegen keşfetti: Kepler-1649c

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NASA, Dünya benzeri yaşam için uygun yeni bir gezegen keşfetti: Kepler-1649c
NASA, Dünya benzeri yaşam için uygun yeni bir gezegen keşfetti: Kepler-1649c

Gök bilimciler, 2018'de yakıtının bitmesi üzerine emekliye ayrılan Kepler Uzay Teleskobu'nun verilerinde yazılım hatalarının kontrolü sırasında, yaşam için uygun bir öte gezegen keşfetti.

Kepler Hatalı Pozitif Çalışma Grubunun bulguları "The Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlandı.

Grup, Kepler verisinde potansiyel gezegenleri tespit etmek için tasarlanan bilgisayar programı Robovetter'in yazılım hatalarını gözden geçirdi.

Bu işlem sırasında Kepler'in 2013'te sona eren ilk misyonunda yakaladığı bir geçiş gösterge verisinin, grubun Kepler-1649c ismini verdiği 300 ışık yılı uzaklıktaki bir öte gezegen olduğu tespit edildi.

NASA gökbilimcisi Thomas Zurbuche, "Bu merak uyandırıcı gezegen bize ikinci bir Dünya'nın yıldızlar arasında, keşfedilmeyi beklediğini gösteriyor." dedi.

Kayalık Kepler-1649c gezegeninin, suyun sıvı halde bulunmasını mümkün kılabilecek biçimde Goldilocks Bölgesi içinde yer aldığı belirtildi.

Gezegenin, kızıl cüce yıldızının enerjisinin Dünya gibi yaklaşık yüzde 75'ini aldığı ve yıldızı etrafındaki bir turunu 19,5 günde tamamladığı kaydedildi.

NASA 2018'de yakıtı biten Kepler'in, derin uzaydaki 9 yıllık keşif yolculuğunun ardından bilim operasyonlarının sonuna geldiğini açıklamıştı.

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