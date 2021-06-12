  • BIST 1.461
  • Altın 506,251
  • Dolar 8,3655
  • Euro 10,1213
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAGirne Üniversitesi Su Sporları ve Yelken Okulu Yaz Dönemi Kursları Başladı

NASA duyurdu: Garip bir gezegen bulduk!

» »
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA),'Dünya'ya benzer garip ve bilinmeyen bir gezegen' keşfettiğini açıkladı.
NASA duyurdu: Garip bir gezegen bulduk!

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA),'Dünya'ya benzer garip ve bilinmeyen bir gezegen' keşfettiğini açıkladı.

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL) ile New Mexico Üniversitesi işbirliğiyle yapılan çalışmalar sırasında yeni bir gezegen keşfedildi.

NASA, 90 ışık yılı uzaklıkta "garip" bir gezegen bulduklarını açıkladı. Bir yılın sadece 24 gün sürdüğü TOI-1231b ismi verilen gezegen, ortalama yüzey sıcaklığıyla Dünya'ya benziyor.

Instagram hesabından NASA'nın yeni keşfini duyuran Independent yazarı Adam Smith, "Bu TOI-1231b, 90 ışık yılı uzaklıkta bir gezegen. 57°C'lik bir atmosfere sahip Dünya'nın üç katından daha büyük olan bu gezegen. Hatta bu keşif uzaylı yaşamına ev sahipliği yapabilen diğer gezegenleri keşfetmemize bile yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.

Kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde dönen gezegenin boyutları Neptün'e benziyor. Gezegen, yıldızına Dünya'nın güneşe olan mesafesinden sekiz kat daha yakın.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Davulcu: Valiz dolu parayı Türkiye’ye hangi Bakan götürdü?12 Haziran 2021 Cumartesi 15:09
  • YÖDAK Tatar'a Köşklüçiftlik'teki bina için ne kadar kira ödediğini açıkladı....12 Haziran 2021 Cumartesi 14:53
  • Özyiğit: Yaşamı halkına adeta "zindan" edenler, biz ‘saraylara layığız” diyor.12 Haziran 2021 Cumartesi 14:36
  • Şahali:Keşke o bayrak, zannettikleri gibi ayıplarını örtse, cehaleti gidermeye tek başına yetseydi.12 Haziran 2021 Cumartesi 14:28
  • Erhürman: Bir Bakan Devletin resmi bir kurulunun üyelerini ellerini kırmakla mı tehdit ediyor?12 Haziran 2021 Cumartesi 12:26
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak ve beraberindeki heyeti kabul etti12 Haziran 2021 Cumartesi 11:00
  • Sol Hareket: Kolej Giriş Sınav Sisteminin Acilen Terkedilmesi Gerekiyor12 Haziran 2021 Cumartesi 10:52
  • Elektriği Ucuzlatan Arıklı, Şimdi de Bayrakları İndirmek İsteyenler Olduğunu Öne Sürdü12 Haziran 2021 Cumartesi 10:42
  • Erhan Arıklı'dan Mağusa'daki Ravelin Burcu Üzerine Dikilen Bayraklar Hakkında Açıklama: Hiç Bir Güç...12 Haziran 2021 Cumartesi 10:25
  • Cumhurbaşkanı Tatar dün, Limasollular Derneği yeni yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.12 Haziran 2021 Cumartesi 10:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti