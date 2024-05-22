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NASA’dan DAÜ’ye Bilimsel Ziyaret: Dr. Alex Lockwood Üniversitede

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), NASA Proje Bilimcisi Dr. Alex Lockwood’u ağırladı. 21 Mayıs’ta gerçekleşen etkinlikte, “Discovering Our Universe: Past, Present and Future” konulu sunum büyük ilgi gördü. Sunum sonrası güneş gözlemi etkinliği düzenlendi.
NASA’dan DAÜ’ye Bilimsel Ziyaret: Dr. Alex Lockwood Üniversitede

NASA’DAN DAÜ’YE BİLİMSEL YOLCULUK

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) akademik anlamda elde ettiği başarıların yanında öğrencilerine sunduğu fırsatlar ve birbirinden değerli konuklarla isminden söz ettirmeye devam ediyor. Bu bağlamda, DAÜ bilimsel bir etkinliğe daha ev sahipliği yaparak Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nden (The National Aeronautics and Space Administration -NASA) Dr. Alex Lockwood’u ağırladı.

 

DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Astronomi ve Uzay Bilimleri Kulübü organizasyonu ile Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü destekleriyle düzenlenen Astronomi Günü etkinliğine katılan NASA Proje Bilimcisi Dr. Alex Lockwood 21 Mayıs 2024 Salı günü, saat 11.00’de Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda “Discovering Our Universe: Past, Present and Future” konulu sunum gerçekleştirdi.

 

Söz konusu etkinliğe DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, Öğrenci İşerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, Fizik ve Kimya Bölümleri Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Etkinlik sonunda Prof. Dr. Zorlu ve Prof. Dr. Sakallı tarafından Dr. Lockwood’a teşekkür plaketi takdim edildi. Oldukça yoğun ilgiyle karşılaşılan sunumun ardından DAÜ Atatürk Meydanı’nda teleskoplarla “Exploring the Dynamic Nature of the Sun” adlı gözlem etkinliği gerçekleştirildi. Bir ders niteliğinde gerçekleşen etkinliklere hem Fizik Bölümü öğretim üyelerinden hem de öğrencilerden yoğun ilgi gerçekleşti.

 

DAÜ Rektörlüğü Ziyaret Edildi

Söz konusu etkinlik öncesinde DAÜ Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe’yi ziyaret eden Dr. Alex Lockwood, DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ev sahipliğinden ve misafirperverliğinden dolayı DAÜ’ye teşekkürlerini iletti. Ziyaret sırasında DAÜ hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Karatepe, NASA gibi önemli bir kuruluştan gelen Dr. Lockwood’un öğrenciler ile bir araya gelmesinin son derece önemli olduğunun altını çizdi. Ziyaret sonunda Prof. Dr. Karatepe tarafından Dr. Lockwood’a Kıbrıs’a ve DAÜ’ye özgü hediye takdiminde bulundu.

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