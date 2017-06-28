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NASA’dan flaş açıklama! O iddia yalan

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NASA’dan flaş açıklama! O iddia yalan
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) uluslararası hacker grubu Anonymous'un dünya dışı gezegenlerde yaşam bulunduğu iddiasına yönelik açıklama yaptı.

NASA sözcülerinden Thomas Zurbuchen, Anonymous’un iddiasını yalanladı. Zurbuchen açıklamasında, “NASA’dan Dünya dışı yaşama dair bir açıklama yapılmayacak” ifadelerini kullandı. Zurbuchen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya şöyle devam etti: “Evrende yalnız olup olmadığımızı bilmesek de, bu soruyu yanıtlamaya yönelik görevlerimiz sürüyor.”

Anonymous, NASA’nın Dünya dışı yaşamanın varlığını açıklamak üzere olduğunu öne sürmüştü. NASA sözcülerinden Profesör Thomas Zurbuchen'in, Nisan ayında yapılan ABD Bilim, Uzay ve Teknoloji Komitesi toplantısında söz alarak, Dünya dışı yaşamın varlığını ilan ettiği iddia edilmişti.

İddiaya göre; Zurbuchen, Anonymous tarafından yayınlanan videoda şunları ifade ediyordu: “Medeniyetimiz, evrende uzaylıların varlığını keşfetmek üzere. Spesifik olarak uzaylı yaşamını araştıran tüm farklı aktivite ve misyonlar hesaba katıldığında, tarihteki en kapsamlı ve emsalsiz keşiflerden birini yapmanın eşiğindeyiz.”

 

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