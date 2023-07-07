  • BIST 6.187,09
  • Altın 1614.829
  • Dolar 26.0739
  • Euro 28.6043
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAGüney'de kaza geçirdi... Kıbrıslı Türk yoğun bakımda

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu bilinen "en yaşlı süper kütleli kara deliği" görüntüledi

»
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), James Webb Uzay Teleskobu ile CEERS 1019 galaksisinin merkezinde konumlanan bugüne kadar tespit edilmiş "en yaşlı süper kütleli kara deliğin" keşfedildiğini açıkladı.
NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu bilinen "en yaşlı süper kütleli kara deliği" görüntüledi

NASA'nın internet sitesindeki haberinde, CEERS 1019 galaksisinin merkezindeki keşfedilen en yaşlı kara deliğin, büyük patlamadan 570 milyon yıl sonra şekillendiği ve güneşin 9 milyon katı kütleye sahip olduğu aktarıldı.

James Webb Uzay Teleskobu ile edinilen yeni görüntülerde, büyük patlamadan 470 ve 675 milyon yıl sonra oluştuğu tahmin edilen iki galaksi daha tespit edildi.

Araştırmacıların söz konusu iki galaksinin merkezindeki kara delikleri incelemeye devam ettiği ve CEERS 1019 galaksisine konumlanan "en yaşlı süper kütleli kara deliğin" kısa süre içerisinde rekorunu kaybedebileceği ifade edildi.

Araştırmaya liderlik eden Steven Finkelstein, yeni keşfedilen kara deliklerin, James Webb Uzay Teleskobu'ndan önce diğer teleskoplarda sıradan galaksiler gibi göründüğünü söyledi.

James Webb Uzay Teleskobu'nun CEERS araştırması kapsamında teleskopla alınan kızılötesi görüntüler ve spektrum verileri birleştirilerek erken evrenin haritası çıkarılıyor.

Söz konusu keşif öncesinde tespit edilen en yaşlı kara deliklerin, büyük patlamadan 1 milyar yıl sonra oluştuğu saptanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Apple, Vision Pro’nun karmaşık tasarımı yüzünden hedefleri düşürdü04 Temmuz 2023 Salı 13:18
  • Google, Kanada'daki haber bağlantılarını kaldıracak03 Temmuz 2023 Pazartesi 15:39
  • Harvard Üniversitesi, yapay zekâ eğitmenini tanıttı03 Temmuz 2023 Pazartesi 13:49
  • 3D yazıcılar ile gelecekte neler yapılabilecek?02 Temmuz 2023 Pazar 23:19
  • Öklid teleskobu uzaya fırlatıldı02 Temmuz 2023 Pazar 16:30
  • Twitter’da karakter sınırı yine artırıldı01 Temmuz 2023 Cumartesi 11:54
  • Virgin Galactic'in ilk ticari uçuşu gerçekleşti: Uzay turizmi nedir?01 Temmuz 2023 Cumartesi 10:50
  • Çin'in güneş enerjisi kapasitesi, dünyanın geri kalanını geçti01 Temmuz 2023 Cumartesi 09:55
  • 15 yaş altına internet kısıtlama kararı30 Haziran 2023 Cuma 16:26
  • İsrail: Milyonlarca dolarlık kripto para ele geçirdik28 Haziran 2023 Çarşamba 11:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti