NASA'ya ait uzay aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde çöp tespit etti

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından Mars'a gönderilen uzay aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde insan çöpleri tespit etti.

Perseverance ekibi, Salı günü Twitter'da paylaştıkları mesajda aracın Mars yüzeyine inişinde aşırı hava değişimlerinden korunması için üzerine sarılan termal battaniyenin parçalarına rastladıklarını açıkladı.

Robotun geçen yıl iniş yaptığı noktanın 2 kilometre uzaklığında bu manzarayla karşılaştıklarını belirten ekip "Bunu burada bulmuş olmak çok şaşırtıcı. Bu parça iniş sırasında mı buraya geldi yoksa rüzgâr mı buraya taşıdı?" ifadelerini kullandı.

Mars'ın yüzeyinde insan çöpüne ilk kez rastlanmıyor.

Nisan ayında Ingenuity isimli helikopter, hem kendisinin hem de Perseverance'ın inişi için kullanılan teknik malzemeden geride kalan çöpleri görüntülemişti.

Uzayda çöp izlerine rastlanması uzay kurumları açısından giderek daha büyük endişe yaratıyor.

My team has spotted something unexpected: It’s a piece of a thermal blanket that they think may have come from my descent stage, the rocket-powered jet pack that set me down on landing day back in 2021. pic.twitter.com/O4rIaEABLu