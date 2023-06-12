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NASA'ya göre Ay'da hayat olabilir

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Araştırmacılar güney kutbunun sürekli gölgede kalan kraterlerine odaklanıyor
NASA'ya göre Ay'da hayat olabilir

NASA'nın 2025'in sonlarında Ay'a indirmeyi hedeflediği astronotların, gök cisminde yaşam arayacağı da öğrenildi.

Space.com'un aktardığına göre uzay ajansı, Artemis misyonu kapsamında seyahat edecek astronotların Ay'da mikroskobik yaşam formlarının olup olmadığını araştıracağını söylüyor.

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden gezegen araştırmacısı Prabal Saxena, "Belirli mikroskobik yaşam formlarının bulunabileceği alanlara dair son araştırmalar göz önüne aldığında bazı korunaklı bölgelerde bu tür yaşam formları için uygun noktalar olabilir" diye konuştu.

Bahsedilen mikroskobik yaşam formlarına Ay'ın güney kutbunun sürekli gölgede kalan kraterlerinde rastlanabileceğine inanılıyor.

Üstelik NASA, 1970'lerde sonlanan Apollo görevlerinden beri ilk kez Ay yüzeyine yollayacağı astronotlar için iniş alanı seçerken güney kutbuna odaklanıyor.

Uzay ajansı şimdiye dek güney kutbuna yakın 13 konum belirledi.

Ay'da olası yaşam formlarının varlığına dair bazı teoriler de var.

Örneğin uzmanlar, organik moleküllerin göktaşları yoluyla uzayda seyahat ederek Ay'a ulaşmış olabileceğini düşünüyor.

Ancak mikroskobik yaşam formlarının bu yolculuktan sağ çıkıp çıkamayacağının garantisi yok.

Bunun yanı sıra Apollo görevleriyle Ay'a giden astronotların geride mikroplar bırakmış olma ihtimali üzerinde de duruluyor.

Örneğin İsrail'in, 11 Nisan 2019'da Ay'a gönderdiği Beresheet robotik uzay aracı, iniş sırasında kontrolden çıkarak Ay yüzeyine çakılmış ve bu sırada binlerce su ayısını etrafa saçmıştı.

Tardigrad diye de anılan su ayıları, son derece ekstrem ortamlara dayabildiği bilinen mikroskobik canlılar.

Yine NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden organik jeokimyacı Heather Graham, "Keşif geçmişimiz sayesinde sahip olduğumuz kapsamlı veriler göz önüne alındığında, insanları mikropların en olası taşıyıcısı olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu da Ay'da yaşam bulunursa kaynağının yüksek ihtimalle Dünya olabileceği anlamına geliyor.

Ancak mikroskobik yaşam formlarının Ay'da hayatta kalabileceğinin keşfedilmesi bile Dünya dışı yaşam arayışı için önemli bir veri olacak.

 

Independent Türkçe, SpaceFuturism

Derleyen: Çağla Üren

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