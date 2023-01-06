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Nazlı: En yüksek kamu maaşı (siyasiler dahil) asgari ücretin 3 katını geçmeyecek şekilde düzenlensin

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Nazlı: En yüksek kamu maaşı (siyasiler dahil) asgari ücretin 3 katını geçmeyecek şekilde düzenlensin
Nazlı: En yüksek kamu maaşı (siyasiler dahil) asgari ücretin 3 katını geçmeyecek şekilde düzenlensin

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı, millletvekili maaşları ile asgari ücret arasında oluşan orantısız farkla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Nazlı, vekil maaşlarının brüt 95 bin 21 TL olduğu bir ortamda vekillerin ‘temsil ettiği’ emekçilere brüt 13 bin 563 TL'nin layık görülmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesinin şart olduğunu kaydeden Nazlı, “En yüksek kamu maaşı (siyasiler dahil) asgari ücretin 3 katını geçmeyecek şekilde düzenlensin” ifadelerini kullandı

Siyasi kamu görevlilerinin geri çağrılması prosedürünün, Seçim ve Halk Oylamaları Yasası'na eklenmesi gerektiğine dikkat çeken Nazlı, “Mecliste bulunan hiçbir rejim partisi; bu talepleri bırakın yasalaştırmayı, tartışmaya bile cesaret edemez. Bunu ancak emekçinin partisi yapabilir” dedi.

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