Nazlı: Yerel Yönetimler, Gündelik Sorunlarımıza Çözüm Bulmakla İlgili Bizatihi Rol Oynamalı

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu ve Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclis Üyesi adayı Cansu N. Nazlı, Damla Dabis’le Özgür Yorum programına katılarak seçim süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yerel Yönetimler, Gündelik Sorunlarımıza Çözüm Bulmakla İlgili Bizatihi Rol Oynamalı

Yerel yönetimlerin kamusal uygulamaları çoğaltarak geçim sıkıntısı yaşayan yurttaşa yararlı olabileceğini, sosyal belediyecilik adına birçok önerilerinin olduğunu anlatan Nazlı, bunun mücadelesini vermek için seçime katıldıklarını belirtti.

Sosyal Belediyecilik uygulamaları açısından neler yapılabileceğine örnek veren Nazlı, bunun içinde Kolektif Mutfaklar, Kamusal Çamaşırhaneler gibi uygulamaların olduğunu anlattı ve bu uygulamaların hayata geçmesinin ekonomik açıdan ciddi bir yarar sağlayacağı gibi her gün evlerde yemek pişerken ya da çamaşır yıkanırken harcanan su ve enerjiden tasarruf sağlayacağını ve kadın özgürleşmesine de destek olacağını kaydetti.

Kooperatifleşme Genişletilmesi Gereken Bir Ağ

Kooperatifleşmenin genişletilmesi gereken bir ağ olduğunu düşündüklerini, kooperatifler aracılığıyla üretilen bir malın, dağıtım kooperatifleri tarafından dağıtıldığı zaman daha uygun ücretlerle dağıtılacağını söyleyen Nazlı, tüketim kooperatifleriyle de bu malların halka daha ucuza ulaşabileceğini belirtti.

Nazlı, “aslında ‘yerel seçimlerle ilgilenecek halimiz mi var, ayın sonunu zor getiriyoruz’ diyenler için bunlar birer cevaptır, yerel yönetimlerin sosyal belediyecilik uygulamalarını hayata geçirmesiyle geçim sıkıntısı çeken insanlara fayda sağlayacağını düşündüklerini söyledi.

Bağımsızlık Yolu Meclis Üyesi adayları ve aday olmayan diğer üyeleri arasında her meslek grubundan insanlar olduğunu anlatan Nazlı, arka planda da birçok yoldaşla birlikte yerel yönetimler programlarındaki taleplerini hazırladıklarını, kazanmaları halinde meclis gündemine getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını, kazanmadıkları takdirde ise bu taleplerin gerçekleşmesi için mücadeleyi dışarda sürdüreceklerini kaydetti.

Nazlı, “Çevre konusunda da ‘atıkların ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi’ gibi birçok önerilerinin olduğunu ve dünyanın birçok yerinde bu sayede birçok ürün elde edilebiliyor dedi. Nazlı, ayrıca sadece yeşil alan olarak değil kamusal alanlara da ihtiyacımız olduğunu ve insanların bir araya gelebileceği alanların çoğaltılması gerektiğini vurguladı.

Kamusal Alanlar Çoğaltılmalı

Kamusal alanların çoğalmasının ve halkın bir arada vakit geçirmesinin birçok olumlu getirisi olduğunu, buralarda küçük esnafların daha verimli çalışabileceğini kaydeden Nazlı, aynı zamanda bunun; kamusal olana daha çok sahip çıkmakla ilgili de bir farkındalık oluşacağını söyledi.

Hafif raylı sistemlerle toplu taşımacılığın ülke çapında genişletilmesini de talep ettiklerini anlatan Nazlı, mesela bizim onlarca yıl önce tren sistemimiz vardı, hafif raylı sistemlerin hayata geçirilmesi de coğrafi olarak çok mümkün dedi.

Ulaşımın dahi akaryakıt ve araç ithalatçılarının yani sermayenin elinde olduğunu söyleyen Nazlı, yerel yönetimlerle ilgili projelerini anlatırken, hem doğaya zarar veren hem de daha pahalı ulaşım sağlayan bu kesimlerin iktidarının engellenmesi için mücadele vereceklerinin altını çizdi.

Belediyelerin birleştirilmesinde ekonomik olarak güçlenecekleri iddiasının var olduğunu söyleyen Nazlı, o halde her belediyenin kendi veterinerinin olması, sokak hayvanlarının ücretsiz kısırlaştırılması, aşılarının ve bakımlarının yapılması gerektiğini düşündüklerini iletti. Sokak hayvanlarına çip takıldığını ancak başına bir şey geldiğinde kimsenin ilgilenmediğini de söyleyen Nazlı, belediyelerde acil yardım hatlarının kurulmasının önemini vurguladı ve cezai yaptırımın da uygulanması gerektiğini kaydetti. Nazlı, su faturalarına yansıyan aydınlatma ücreti gibi sokak hayvanlarının bakımıyla ilgili de bir kalemin eklenebileceğini belirtti.

Muhafazakarlaşma Politikalar Karşısında Kamusal Kreş ve Etüt Merkezleri Açmak Çok Önemli

Çocuk kreşleri ve etüt merkezlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Nazlı, yerel yönetimlerce cüzi bir ücrete yapılabileceğini söyledi. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin böyle bir uygulaması olduğunu hatırlatan Nazlı, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması da gerekmektedir dedi. Nazlı, kreş ve etüt merkezlerinin kurulmasında bir diğer önemli boyutun da çalışan ailelerin çocuklarını cami bahçesinde kurulan parka veya kuran kurslarına göndermek zorunda kalmayacaklarıdır açıklamasını yaptı.