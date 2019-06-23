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“Ne hale sokulduk anlamak kolay değil”

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YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri değerlendirdi.
“Ne hale sokulduk anlamak kolay değil”

Açıklama şöyle:

Maraş’ın açılması ve güven yaratıcı önlemler paketi içinde yer alması “vatandaş heyecanlı ama umutsuz” başlığı ile haber oldu. Gazeteye göre vatandaşlar kapalı Maraş’ın açılmasını heyecanla karşıladı ama gerçekleşmeyebileceğini düşündü. Gazete kendinden o kadar emindi ki istisna tanımadı.
Olayın arkasından üst kademede bir papara koptu. Cumhurbaşkanına ve hükümete zamanında haber verildi mi diye birbirlerini parçaladılar ama neden hala Maraşlılara evlerine dönme izni verilemediğini konuşmadılar. Aralarında olsun zavallı Maraşlının evine dönmesini dert edindiklerini göstermeğe çalışmadılar. Kıbrıslı Türklerin Maraş’taki malları yağmalamaktan başka dertleri olmadığına inanan başlık attılar.
Kimsenin tümümüzün Maraş’ı yağmalamaktan başka derdi yok diye düşünen varsa çok yanılır. Yalnız bin yıl önce sona ermiş ganimet devletlerinin savunucusu olanlar bu düşüncededir. Onlar da dünya sorunlarının kaynağını oluştururlar. Onların desteği bazı siyasileri heyecanlandırır, o kadar.
Ne yazık ki Maraş bir an önce Türklerin paylaşımına açılması geren gecikilmiş bir ganimet olarak görünür. Ganimet paylaşılmalı yoksa sorunu tarafı göre düşünülür.
Hâlbuki etrafta savaş gemileri dolaşır ve AB gibi çok uluslu bir güç sonunda bizim tarafı suçlar ve uyarır.
Ne zaman uyanacak ve sorunların üstüne oturmak değil çözmek aklımıza gelecek ve başkalarına havale etmeyeceğiz?

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