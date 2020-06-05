Neandertallerle aramızdaki fark, kutup ayısıyla boz ayıdan daha az

Yeni bilimsel araştırmaya göre eski insanların, Denisova insanları ve Neandertallerin genetik yakınlığı, kutup ayısı ve boz ayınınkinden daha fazla. Bu da söz konusu insan türlerinin sağlıklı ve doğurgan melezleri rahatlıkla üretebileceğini gösteriyor.

Proceedings of the Royal Society B adlı hakemli dergide yayımlanan çalışmada insanlar ve eski akrabaları arasındaki genetik mesafenin, kolayca melezleştiği ve doğurgan yavrular verdiği bilinen türler arasındaki mesafeden daha az olduğu yazıldı.

Oxford’daki Paleogenomik ve Biyo-Arkeoloji Araştırma Ağı’nın yöneticisi Profesör Greger Larson, “Dünya’yı kategorilere bölme arzumuz, türleri tamamen ayrı birimler olarak düşünmemize yol açtı” dedi.

Araştırmanın yazarlarından Larson, sözlerini şöyle sürdürdü:

Biyoloji bu tür katı tanımları reddeder ve birbirlerinden epey uzak türlerin bile genleri karışır.

Larson’a göre Oxford araştırmacılarının kullandığı karşılaştırmalı ölçüm yöntemi, insanlar ve Neandertaller ve Denisova insanlarının canlı ve doğurgan yavruları kolaylıkla dünyaya getirebildiğini gösteriyor.

Araştırma ekibi, herhangi iki memeli türünün oluşturduğu birinci nesil melezlerin doğurganlığını hesaplamak için genetik mesafeleri kullanan bir ölçüm yöntemi geliştirdi. Bunu daha önce melez yavrular ürettiği gösterilen farklı türlerin genetik dizilerini analiz ederek yaptı.

Melez yavruların doğurganlık oranıyla genetik mesafeyi ilişkilendiren araştırmacılar, herhangi iki tür arasındaki evrimsel mesafe büyüdükçe yavruların doğurganlık olasılığının da o kadar düştüğünü gösterdi.

Daha sonra araştırmacılar, insanlar, Neandertaller ve Denisova insanları arasındaki mesafeyi hesapladı. Mesafenin, kolayca melezleştiği bilinen birkaç tür çifti arasındaki mesafeden bile daha az olduğu görüldü. Bu tür çiftleri arasında boz ayılar ve kutup ayıları, kurtlar ve kır kurtları da yer alıyor.

Phys.org’un aktardığına göre geliştirilen ölçüm yöntemi, herhangi iki memeli türünün canlı melezler üretme olasılığını hesaplamak için kullanılabilir. Örneğin, hayvanat bahçelerinde hangi hayvanların bir arada tutulabileceğine karar verirken yararlı bir araç olabilir.

Araştırmacılar, söz konusu ölçümün, melezleşmenin uygulanabilir bir alternatif olarak düşünüldüğü durumlarda akraba türlerin neslini korumak için de kullanılabileceğini söylüyor.