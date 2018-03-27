Netanyahu ve eşine çapraz sorgu

Devam eden yolsuzluk soruşturması nedeniyle Benyamin Netanyahu çevresindeki çember daralıyor. İsrail radyosu Benyamin Netanyahu ve eşi Sara’nın ayrı ayrı polise ifade vereceğini duyurdu.
Netanyahu’nun eski eski basın danışmanı Nir Hefetz'in geçen ay itirafçı olarak tanıklık etmeyi kabul etmesinin ardından soruşturma hızlanmıştı. Hafetz’in de önümüzdeki günlerde çapraz sorguya alınması bekleniyor.
İsrail polisi geçen ay, Netanyahu hakkında "lehte yayın karşılığı, medya şirketine mali imtiyazlar sağlandığı" gerekçesiyle 4000 numaralı soruşturma dosyasında gözaltılara başlamıştı. Başbakanın eski basın danışmanı Hefetz'in, söz konusu soruşturmada itirafçı olarak tanıklığı kabul ettiği haberleri, Netanyahu'nun işini daha da zorlaştırmıştı.
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