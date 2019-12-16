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Netanyahu'nun partisinden yüzlerce kişi başkanlık seçimi öncesi ihraç edilecek

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İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'da başkanlık seçimi öncesi yüzlerce kişinin 'yeni siyasal oluşum kurduğu' gerekçesiyle partiden atılacağı belirtildi.
Netanyahu'nun partisinden yüzlerce kişi başkanlık seçimi öncesi ihraç edilecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'da yüzlerce kişi partiden ihraç edilecek.

Partinin genel başkanlığı seçimi öncesi yapılan ihraçların nedeninin bu kişilerin "Yeni Likudlular" adlı Netanyahu karşıtı bir siyasi oluşum kurmuş olması gösterildi.

Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, ihraç edilecek olanlar, salı günü savunma yapacak.

Yeni Likudlular'ın kurucularından Nir Hershman, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Seçimleri etkilemek adına atabilecekleri herkesi partiden atıyorlar. Sosyal medya hesabımızdan paylaşım yapanları dahi partiden atıyorlar" dedi.

Parti yönetiminin, partiden atılma ihtimali olanlara da seçimlerde ayrı zarf verme ihtimali olduğu kaydedildi.

Partinin genel başkanlık seçimleri 26 Aralık tarihinde yapılacak.

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