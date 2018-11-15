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Netflix ücretleri yarı yarıya düşüyor

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Kullanıcılara internet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcısı Netflix, üyelik ücretini yarı yarıya azaltmayı planlıyor.
Netflix ücretleri yarı yarıya düşüyor

Netflix'ten kullanıcılarını oldukça memnun edecek bir haber geldi.

Platform, sadece mobil cihazlardan içeriğe ulaşım sağlayan bir üyelik sistemi ile fiyatlar yarı yarıya düşüreceğini duyurdu. 

Şu an için sadece Malezya'da kullanılan sistem, test aşamasından başarı ile çıkılırsa dünya genelinde kullanıma sunulacak.       

ABD için 4 dolarlık bir fiyat belirleyen platform söz konusu üyeliğin Türkiye'deki ücreti hakkında bir yorum yapmadı.

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