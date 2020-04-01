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New York'ta Kovid-19 Ölümleri 1500'i Geçti

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New York'ta Kovid-19 Ölümleri 1500'i Geçti
New York'ta Kovid-19 Ölümleri 1500'i Geçti

ABD’nin New York eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ölenlerin sayısı son güncellemeye göre 1550’ye ulaşırken New York şehir merkezindeki ölüm sayısı ise 1000’i geçti.

John Hopkins Üniversitesi bilgilendirme sayfasındaki son güncellemede New York şehrinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 1096 olarak verildi. New York şehri bu rakamla, salı günü eyalet genelindeki 1000 ölü rakamını geride bıraktı.

New York eyaleti genelinde, toplam 44 ilçeyi kapsayan Kovid-19 virüsü tespit edilen vaka sayısı ise son 12 saatte 8 bin 655 artışla, 67 bin 384’ten 76 bin 49’a ulaştı.

New York’u 18 bin 669 ile New Jersey izlerken, ABD’nin en çok vaka tespit edilen üçüncü eyaleti ise 8 bin 460 rakamı ile California oldu.

 ABD genelinde ise son 12 saatlik dilimde virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 730 artışla 3 bin 170’ten 3 bin 900’e yükselirken ülkedeki pozitif Kovid-19 tespit edilen hasta sayısı ise son güncellemede 189 bin 35 olarak tespit edildi.

Bu netice ile ABD’de Kovid-19 kaynaklı pozitif vaka sayısı 12 saatte 24 bin 425 artış göstermiş oldu.

John Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, dünya genelindeki Kovid-19 vaka sayısı 858 bin 785 olarak güncellenirken, virüsten ölenlerin rakamı 42 bin 151 olarak verildi.

ABD’de koronavirüs salgına bağlı vaka sayısı ve yaşamını yitirenlerin en fazla olduğu on eyalet şöyle:

New York: 75 bin 795 - 1550

New Jersey: 18 bin 696 - 267

California: 8 bin 548 - 181

Michigan: 7 bin 615 - 259

Florida: 6 bin 741 - 85

Massachusetts: 6 bin 620 - 89

Illinois : 5 bin 994 - 99

Washington: 5 bin 482 - 225

Louisiana: 5 bin 237 - 239

Pennsylvania : 4 bin 843 - 63

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