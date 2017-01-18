 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 82.433
  • Altın 147,585
  • Dolar 3,7838
  • Euro 4,0445
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKADemirtaş ve Önder'in yargılanmalarına başlandı

Nijerya savaş uçağı yanlışlıkla sivilleri vurdu

» »
Nijerya savaş uçağı yanlışlıkla sivilleri vurdu
Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin Rann şehrinde, hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağı evlerinden edilen siviller ve yardım görevlilerinin olduğu bir kampa ‘yanlışlıkla’ saldırarak ‘en az 52 kişinin’ ölümüne neden oldu.

Fransa merkezli uluslararası yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), 120 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bölgede çalışan yardım görevlilerinin de ölü ve yaralılar olduğu sanılıyor.

Kızıl Haç yardım kuruluşu, 6 çalışanlarının öldüğünü teyit etti. AFP haber ajansı, saldırının Boko Haram üyelerinin ‘merkez üssü’ olarak bilinen Rann’da bulunan bir kampta, ülkede yükselen şiddet nedeniyle evlerinden edilen insanlara gıda yardımı yapıldığı sırada gerçekleştiğini aktardı.

Nijerya ordusu sözcüsü Tümgeneral Lucky Irabor, savaş uçağının pilotunun isyancıları hedef aldıklarını sanarak sivillere saldırdığını düşündüklerini belirtti.

Ordu yetkilisi Irabor, Boko Haram savaşçılarının bölgede toplandığına yönelik bir istihbarat üzerine görev emri verildiğini kaydetti.

Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari de, dehşete düştüğünü belirterek sakin olunması çağrısı yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Brezilya’da cezaevi isyanı: 10 ölü15 Ocak 2017 Pazar 12:24
  • Mali'de mayınlı saldırı12 Ocak 2017 Perşembe 14:35
  • Yunan Büyükelçi cinayetini karısı ile sevgilisi planlamış31 Aralık 2016 Cumartesi 11:19
  • ABD-Rusya ilişkilerinde "en gergin" dönem30 Aralık 2016 Cuma 10:41
  • Nepal'de regl olduğu için sürgün edilen genç kadın öldü21 Aralık 2016 Çarşamba 22:01
  • BM, cinayet işlediğini itiraf eden Duterte'nin yargılanmasını istiyor21 Aralık 2016 Çarşamba 10:26
  • Nijerya'da iki kız çocuğu canlı bomba olarak kullanıldı12 Aralık 2016 Pazartesi 21:21
  • Kahire'de patlama 22 ölü 30'dan fazla yaralı11 Aralık 2016 Pazar 13:06
  • Nijerya'da kadınlar cinsel hazları için 'tabuları yıkıyor'11 Aralık 2016 Pazar 12:35
  • Böcek ilacıyla 'şifa dağıtan' papaz22 Kasım 2016 Salı 21:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti