Nijerya’da 1,8 milyon kişi AIDS

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, 1,8 milyon kişinin Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) hastası olduğu bildirildi.

Nijerya Ulusal AIDS Kontrol Programı (NACA) Müdürü Aliyu Gambo, Ülke genelinde yaklaşık 1,8 milyon kişinin AIDS taşıdığını belirterek bunlardan 1,6 milyonun tedavi altında olduğunu ifade etti.

Ülkenin son birkaç yılda HIV/AIDS ile mücadelede önemli ilerleme gösterdiğini belirten Gambo, bu yıl geçen yıllara göre virüsü taşıyan kişi sayısının azaldığını ifade ederek, “AIDS’e karşı yapılan çeşitli kampanyaların istenilen sonucu yavaş yavaş elde edilmeye başlandı. Ancak ülkenin bazı yerlerinde hala virüsü taşıyanlara ayrımcılık yapılıyor.” dedi.

Gambo, halka virüse karşı test yaptırmaları ve AIDS ile mücadele için ebeveynlerin çocukları için önemli bir rol oynaması gerektiği çağrısında buldu.