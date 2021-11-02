  • BIST 1.540,800
  • Altın 550,82
  • Dolar 9,5365
  • Euro 11,0767
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

Nijerya’da 25 katlı gökdelen çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

» »
Nijerya’nın ticari başkenti olarak da bilinen Lagos’ta 25 katlı bir bina çöktü… İnşaat halinde olan binanın neden çöktüğüne dair henüz bir açıklama yapılmazken, yetkililer çok sayıda ölü,  yaralı ve kayıp olduğunu bildirdi.
Nijerya’da 25 katlı gökdelen çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nijerya’nın ticari başkenti olarak da bilinen Lagos’ta 25 katlı bir bina çöktü… İnşaat halinde olan binanın neden çöktüğüne dair henüz bir açıklama yapılmazken, yetkililer çok sayıda ölü,  yaralı ve kayıp olduğunu bildirdi.

Yetkililer arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıklarken Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları lüks konutta yaşanan olayda yaklaşık 100 kişinin beton altında kaldığını söyledi.

Enkaz altında kalanların yakınları endişeli bir şekilde bekliyor.

En az 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken Acil Durum Yetkilisi Olufemi Oke-Osanyintolu, “Şu an bütün görevlilerimiz arama-kurtarma çalışmalarında. Dört kişi kurtarıldı ve üç kişi de hafif yaralı olarak kurtarıldı” dedi.

Fourscore Homes isimli bir şirketin yaptığı gökdelende en ucuz ev 1.2 milyon dolara satılıyordu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sudan’da Sivil Yönetim Talebiyle Protestolar Sürüyor30 Ekim 2021 Cumartesi 19:22
  • Tigraylı İsyancılar Stratejik Dessie Kentini Ele Geçirdi30 Ekim 2021 Cumartesi 18:16
  • Sudan'daki Gösterilerde 2 Protestocu Hayatını Kaybetti30 Ekim 2021 Cumartesi 17:42
  • Sudan'da Ordu Çok Sayıda Büyükelçiyi Görevden Aldı30 Ekim 2021 Cumartesi 15:17
  • Nijerya'daki Şiddet Olaylarında 2 Milyondan Fazla Kişi Yerinden Edildi26 Ekim 2021 Salı 19:24
  • Başbakan Hamduk’un Yeri Bulundu26 Ekim 2021 Salı 17:04
  • Sudan'da Başbakan Hamduk'un Akıbeti Bilinmiyor26 Ekim 2021 Salı 16:17
  • Afrika Ülkeleri Türkiye ile ticari ilişkileri daha da artırmak istiyor22 Ekim 2021 Cuma 13:16
  • En fazla yardım görevlisinin hayatını kaybettiği ülke: Etiyopya20 Ekim 2021 Çarşamba 11:50
  • Dünyada yoksulluk koronavirüs salgını nedeniyle arttı16 Ekim 2021 Cumartesi 14:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti