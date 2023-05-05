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Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununa müdahil olması konusunda Macron’dan destek sözü aldı

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Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununa müdahil olması konusunda Macron’dan destek sözü aldı
Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununa müdahil olması konusunda Macron’dan destek sözü aldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Birliği’nin, Kıbrıs sorununa daha çok müdahil olması konusunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan destek sözü aldığı hatta masaya, AB tarafından Kıbrıs temsilcisi atanabilecek yetkililerin isimler de konulduğu için Fransa’dan “belirgin şekilde” memnun ayrıldığı bildirildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Birliği’nin, Kıbrıs sorununa daha çok müdahil olması konusunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan destek sözü aldığı hatta masaya, AB tarafından Kıbrıs temsilcisi atanabilecek yetkililerin isimler de konulduğu için Fransa’dan “belirgin şekilde” memnun ayrıldığı bildirildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğü Fransa’dan, İngiltere kralı Charles’ın taç giyme törenine katılmak üzere Londra’ya gitti.

Hristodulidis’in, özellikle Avrupa Birliği’nin (AB), Kıbrıs sorununa daha çok müdahil olması konusunda Macron’dan destek sözü aldığı hatta masaya, AB tarafından Kıbrıs temsilcisi atanabilecek yetkililerin isimler de konulduğu için Fransa’dan “belirgin şekilde” memnun ayrıldığı bildirildi.

Fileleftheros, “İsimlere de Girdiler… Nikos Hristodulidis Macron’un Kıbrıs Sorunundaki Desteği Nedeniyle Fransa’dan Memnun Ayrıldı”  başlıklı haberinde, Hristodulidis ile Macron’un AB’nin Kıbrıs sorununa müdahil olma yöntemlerini ele aldığını ve hatta, AB tarafından “müzakerelerin yeniden başlamasında başrol oynayabilecek isimlerin kimlerin de ele alındığını yazdı.

Habere göre hem Güney Kıbrıs hem de Fransa bir sonraki adımlarını belirlemek için Türkiye’deki seçimlerin tamamlanmasını beklediği için bu aşamada “Türkiye’yi yeniden masaya oturmaya ikna etmek için Ankara içerisinde de rahat hareket edebilecek” Avrupalı yetkililerin isimlerini açıklamıyorlar.

Fransa temaslarını tamamladıktan sonra Macron ile görüşmesinin sonuçlarıyla ilgili ilk değerlendirmesini yaparken “çıkmazın kırılmasını ve müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlamasını hedeflediklerini” söyleyen Hristodulidis, “Bunu başarmanın en iyi yolunun, AB’nin bu hedef için bir temsilci atamasıyla daha aktif müdahil olması olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Hristodulidis “Fransa Cumhurbaşkanı’nın, yaklaşımımızın ardındaki mantığı görmesinden, Türkiye’deki seçimlerin hemen ardından sonuç vermesini umduğumuz çabamızı anlamakla kalmayıp destek verecek olmasından dolayı mutluyuz. Bu çabanın nasıl olabileceği ve bazı isimler üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. BM Güvenlik Konseyi Daimi üyesi de olan tek AB üyesi devlet olan Fransa’nın çabamızı desteklemesi çok önemlidir” dedi.

AB’nin Kıbrıs sorununa müdahil oluşunun BM çerçevesi altında olacağını da belirten Hristodulidis “özellikle Türkiye’nin iki devlet çözümünü ileri götürdüğü bu konjonktürde BM çerçevesi Kıbrıs sorununun çözüm şeklini korumamız için güvenlik supabıdır” ifadesini kullandı.

Nikos Hristodulidis, özellikle Doğu Akdeniz ve Orta Doğu konularında Fransa Cumhurbaşkanı ile ortak yaklaşım ve ortak okumaya sahip  olduklarının altını çizdi.

Gazete devamla Hristodulidis’in dün akşam Birleşik Krallığın yeni kralı Charles’ın taç giyme törenine katılmak üzere Londra’ya gittiği, bu çerçevede İngiliz Uluslar Topluluğu (Commonwealtyh) tarafından “Marlboroygh House”da düzenlenecek ve kral Charles’ın da katılacağı etkinliğe iştirak edeceğini yazdı.

Haravgi haberi, “Fransa Cumhurbaşkanı Kıbrıs Sorunundaki Çabamızı Destekliyor… Kıbrıs Sorununa Müdahiliyet Konusunda Avrupalı Yetkililerin İsimleri Masada” başlığı altında özetledi.

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