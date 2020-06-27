Niyazi Türkseven, yıllar önce mezun olduğu LTL'ye, müdür olarak atandı

Lise eğitimini Lefkoşa Türk Lisesi'nde (LTL) alan, uzun yıllar Lefkoşa Türk Lisesi'nde Biyoloji öğretmenliği yapan, daha sonra ise Dipkarpaz Ortaokulu'nda müdür olarak görev alan Biyologlar Derneği eski Başkanı Niyazi Türkseven, bu başarı öyküsünün başladığı okula; LTL'ye müdür olarak geri dönüyor.

LTL'ye müdür olarak dönüşünü kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Türkseven, LTL'de yaşanan cinsel istismar skandalına da dikkat çekerek, "okulun bir takım sıkıntılar yaşadığı, herkesin malumudur. Bu sorunları el birliği ile çözmek borcumuzdur" dedi.

Türkseven, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“150 yıllık geçmişiyle Kıbrıs Türk eğitim tarihinde önemli bir yere sahip Lefkoşa Türk Lisesi'ne müdür olarak atandığımı öğrenmiş bulunmaktayım. Osmanlı Devletinin hüküm sürdüğü dönemden günümüze eğitim öğretim faaliyetlerini kesintisiz sürdüren okulumuzun bugün bir takım sorunlar yaşadığı herkesin malumudur. Bu sorunları elbirliği ile çözmek çocuklarımıza yaraşır bir eğitim yuvasına dönüştürmek borcumuzdur. Bu vesile ile 15 bini aşkın mezunumuzu, emekli olan öğretmenlerimizi saygı ve sevgiyle anarken vefat edip aramızdan ayrılan tüm öğretmen ve öğrencilerimizi rahmetle anıyorum. Yaşasın LTL.”