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Nokia 3310 geri dönüyor!

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Nokia 3310 geri dönüyor!
2000'li yılların başında büyük ilgi gören ve milyonlarca kişi tarafından kullanılan efsane Nokia 3310 modeli geri dönüyor.

Nokia, belki de tarihin en sevilen ve en dirençli telefonu olan 3310'u yeniden piyasaya sürecek.

 

İlk olarak 2000 yılında piyasaya sürülen ve mobil telefonların modern çağını başlatan modellerden olan 3310, çok uzun pil ömrü sağlaması ve neredeyse parçalanamaz, sağlam bir kasaya sahip olması sebebiyle yeniden satılacak.

 

3310’un yeni versiyonun 75 dolar gibi görece küçük bir miktara satılması planlanıyor. İnsanların güvenilir bir telefon olarak kullandığı bu modeli, akıllı telefonlarının yanında güvenilir bir alternatif olarak taşıması planlanıyor.

 

Yeni 3310’un “Mobil Dünya Kongresi” isimli teknoloji fuarında kullanıcılarla paylaşılması bekleniyor.

 

3310’un yeni üretimi bulunmamasına rağmen, ABD’de halen Amazon kullanıcıları tarafından satılabildiği görülebiliyor.

 

3310’un basit özelliklere sahip olmasına rağmen, kullanıcıların vazgeçemediği “Yılan” gibi oyunları bulunmakta. “Yılan” uzun yıllar çok popüler olması dolayısıyla, akıllı telefonlarda da dahi kullanıcılara sunuldu.

 

Tarihin en güvenilir ve dayanıklı telefonu olarak düşünülen Nokia 3310 milyonlarca kullanıcının da gönlünde yer etti.

 

Finlandiyalı teknoloji markası Nokia uzun süre mobil telefon piyasasını domine etmesine rağmen, akıllı telefon dünyasına ayak uydurmakta zorlanmış ve Microsoft’a satılmıştı.

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