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“Norman’s Walk 3” etkinliğinden Kemal Saraçoğlu Vakfı’na 18 Bin TL’lik katkı

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“Survive Beşparmak: Norman’s Walk” etkinliğinde toplanan 18 bin TL’lik bağış, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yetkililerine teslim edildi.
“Norman’s Walk 3” etkinliğinden Kemal Saraçoğlu Vakfı’na 18 Bin TL’lik katkı

Dağ yürüyüşü, kamp ve açık artırma yapılan etkinlik, cumartesi günü Alsancak Milli Park’ta başlayıp, Alsancak Milli Park’ta yapılan ödül töreniyle bitti.

İlkyardım görevlileri tarafından 90 kişiden oluşan katılımcılara ilkyardım kursu verilen etkinlikte katılımcı çocuklara teşekkür belgesi ve madalya dağıtıldı.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın konuyla ilgili açıklamasında, böylesi farklı bir etkinlikle hem doğaya hak ettiği değerin verilmesinin, hem de kanser sürecinde olan çocuklara umut olunmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirildi. 

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