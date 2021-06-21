Nükleer anlaşma görüşmelerine Reisi darbesi: Böyle devam edemez

İran’da Cumhurbaşkanlığı seçimini insan hakları ihlalleri nedeniyle ABD’nin yaptırım uyguladığı sıkı muhafazakar İbrahim Reisi kazanırken, Batılı ve İranlı yetkililer seçimlerin ardından nükleer anlaşmayı canlandırma görüşmelerine ara verdiklerini duyurdu.

Batılı yetkililer, Batı ülkelerini sert şekilde eleştiren Reisi’nin seçimleri kazanmasını takiben görüşmelere ara verilmesinin ardından Tahran’a nükleer anlaşmayı canlandırma görüşmelerinin ucu açık bir şekilde devam edemeyeceği uyarısında bulundu ve yakında bir karara varılması gerektiğini vurguladı. Diplomatlar görüşmelere yaklaşık 10 gün ara verilmesini beklediklerini ifade etti.

‘ZAMAN ALEYHİMİZE İŞLİYOR’



İranlı ve Batılı yetkililer Reisi’nin seçilmesinin İran’ın müzakerelerdeki pozisyonunu değiştirmeyeceğini düşünüyor. İran’da politikaya dair tüm konularda son sözü dini lider Ayetullah Hamaney söylüyor.

İran nükleer anlaşmasının taraflarından E3 olarak bilinen grubu oluşturan İngiltere, Fransa ve Almanya’nın diplomatları gazetecilere yaptıkları yazılı açıklamada hâlâ çözülmesi gereken zor konuların olduğunu belirterek, “Daha önce de dediğimiz gibi, zaman hepimizin aleyhine işliyor. Görüşmeler açık uçlu devam edemez” ifadelerini kullandı.