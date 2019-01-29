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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Nuri Alço: Ayşen Gruda'nın cenazesinde 5 bin liramı çaldılar

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Türk sinemasının usta isimlerinden Nuri Alço, Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa’ programına konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde Ayşen Gruda’nın cenaze törenine katılan Alço, kalabalıkta cebindeki parasını çalındığını söyledi.
Nuri Alço: Ayşen Gruda'nın cenazesinde 5 bin liramı çaldılar

“CENAZEDE 5 BİN LİRAM ÇALINDI”

Sanat camiasında hayatını kaybeden ünlü isimlerin cenaze törenlerine katılarak vefasını gösteren Nuri Alço, geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren usta sanatçı Ayşen Gruda’nın cenaze törenine katıldı.

Alço, cenazedeki kargaşada cebindeki 5 bin TL parasının çalındığını söyledi: “Elimden geldiği kadar cenazelere gitmeye çalışıyorum. Ayşen Gruda’nın cenazesinde de cebimdeki 5 bin TL çaldılar.”

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