Nuri Alço: Ayşen Gruda'nın cenazesinde 5 bin liramı çaldılar

“CENAZEDE 5 BİN LİRAM ÇALINDI”
Sanat camiasında hayatını kaybeden ünlü isimlerin cenaze törenlerine katılarak vefasını gösteren Nuri Alço, geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren usta sanatçı Ayşen Gruda’nın cenaze törenine katıldı.
Alço, cenazedeki kargaşada cebindeki 5 bin TL parasının çalındığını söyledi: “Elimden geldiği kadar cenazelere gitmeye çalışıyorum. Ayşen Gruda’nın cenazesinde de cebimdeki 5 bin TL çaldılar.”
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