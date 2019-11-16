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Ofis çalışanlarında olan sırt el bilek ağrıları ile başa çıkmanın 6 yolu!

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Ofis ortamında çalışanların sıklıkla yaşadığı sorunların başında el bilek omuz ve sırt ağrılarıyla baş etmenin 6 yolunu bir araya getirdik!
Ofis çalışanlarında olan sırt el bilek ağrıları ile başa çıkmanın 6 yolu!

Ofis ortamında çalışanların ortak sağlık problemlerinden biride oturmaya bağlı olarak sırt ve omuz ağrılarıyla başa çıkmak için dikkat edilmesi gereken bazı sıralamaları bir araya getirdik! Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Arel Gereli,  sabahtan akşama kadar ofiste çalışanlar için kol, el, bilek, sırt, omuz ağrılarıyla baş etmek için bazı önerileri sıraladı!

Ofiste Oturma Şeklinize Dikkat!

Özellikle uzun süre öne eğik çalışan kişilerin; hem kendilerini hem de kürek kemiklerini daha dik konumda tutmaları şart. Kürek kemiğinin öne doğru tutulması çevreleyen kasların uyumunu bozarak ağrıya neden oluyor. Dahası bu kasların uyumsuz çalışması uzun dönemde omuzda kas yırtığına yol açabiliyor. Omuzda kas yırtığı ise kendini gece ağrısı ve hareket kaybı ile gösteriyor. Bu nedenle kendi kendinize dik durmaya çalışın, dik durmayı tercih edin.

Bilgisayarla Göz Temas Aralığını İyi Ayarlayın!

Bilgisayar ekranınızı göz hizanızda, klavyenizi kollarınız rahat pozisyonda olacak şekilde gövdenize yakın tutun. Klavyeye doğru uzanarak omuzlarınızı öne doğru açılandırmaktan kaçının. Klavye ve farenin kol eklemlerinizi bükük tutmayı engelleyecek mesafede olmasına özen gösterin. Dirsek ve el bileklerinin bükük durumda uzun süre kalması bu bölgelere komşu sinirleri sıkıştırarak ellerde uyuşma, ağrı ve güç kaybı ile sonuçlanabiliyor.

Yarım Saatte Bir Kaç Dakika Turlayın!

Hareketsiz kalmak hareket etmekten daha zordur. Çünkü hareketsiz kalmak için kaslarımızı devamlı kasılı tutmamız gerekir. O nedenle ofis çalışanları bütün gün oturduğu halde kronik yorgunluk çekerler. Omuz ve kolları sabit tutmak için bu bölgedeki kasların devamlı kasılı durması ise spazm ve ağrıyla sonuçlanacaktır.

İhtiyaç Dışında İletişim Araçlarından Uzak Durun!

Cep telefonunun amacı dışında ve aşırı kullanımı, iletişim için yazılı mesaj kanallarının tercih edilmesi, özellikle el ve ön kol bölgesi eklem ve kaslarda kronik ağrıya yol açıyor; bir anlamda onların kullanım ömrünü tüketiyor. Bu nedenle iletişim araçlarını günlük yaşantınızda gereksiz yere kullanmamaya çalışın.

Arkadaşlarınızı Haberdar Edin!

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Arel Gereli “Ne kadar dikkat edersek edelim günün yoğunluğu içinde bu noktaları gözden kaçırabiliyoruz. O nedenle ofis çalışanları birbirlerini uyarmalı, farkındalığı artıracak şekilde birbirlerini motive etmeliler. Çünkü emin olun iş arkadaşlarınız da sizin çektiğiniz ağrıları çekiyor” diyor.

Geceleri Ağrılar Yakanızı Bırakmıyorsa Dikkat!

Gün içinde çekilen ağrılar iş çıkışı veya tatil dönemlerinde rahatlayabiliyor. Çünkü soruna maruz kaldığınız süre bittiğinde eklemler, kaslar, tendonlar ve sinirler kendini toparlayabiliyor. Ancak ağrılarınız gece de devam ediyorsa vücudunuzun iyileştiremediği bir durum söz konusu olabilir. O sebeple omuz, kol ve ellerinizde gece ağrısı varsa mutlaka bir uzmana başvurun.

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