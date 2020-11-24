Öğretmenlere çiçek verildi

İskele Belediyesi sınırlarındaki okullarda eğitim veren ve emekliye ayrılan tüm öğretmenler onuruna her yıl 24 Kasım’da yemek düzenleyen İskele Belediyesi, bu yıl pandemi dolayısı ile bu etkinliğini gerçekleştiremedi.

İskele Belediyesi sınırlarındaki okullarda eğitim veren ve emekliye ayrılan tüm öğretmenler onuruna her yıl 24 Kasım’da yemek düzenleyen İskele Belediyesi, bu yıl pandemi dolayısı ile bu etkinliğini gerçekleştiremedi. İskele Belediyesi, geleneksel olarak düzenlenen Öğretmenler Günü yemeği yerine bu yıl tüm öğretmenlere çiçek hediye etti. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı ile İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ile yapımı tamamlanan ve geçtiğimiz yıl eğitim vermeye başlayan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ötüken Özel Eğitim Okulu’ndaki öğretmenleri ziyaret ederek çiçekleri takdim ederken, diğer tüm okullardaki öğretmenlere çiçekleri de İskele Belediyesi tarafından ulaştırıldı.

İSKELE BELEDİYE BAŞKANI HASAN SADIKOĞLU, ÖĞRETMENLERE KARANFİL TAKDİM ETTİ

SADIKOĞLU: “YARINLARIMIZI EMANET EDECEĞİMİZ ÇOCUKLARIMIZI SİZLER YETİŞTİRİYORSUNUZ”

İskele Belediyesi, Belediye sınırlarında faaliyet gösteren eğitim kurumlarındaki tüm öğretmenlere çiçek armağan etti. Bu sabah(24 Kasım) İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı’ndaki öğretmenleri ziyaret etmesi ile başlayan Öğretmenler Günü kutlaması, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ötüken Özel Eğitim Okulu’ndaki öğretmenleri ziyareti ile devam etti.

Yuvam Anakucağı’nı ziyareti sırasında görevli öğretmen tarafından, pandemi önlemleri çerçevesinde ateşi ölçülerek içeriye alınan Başkan Sadıkoğlu, uygulamadan dolayı da öğretmenleri ayrıca tebrik etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, her iki okulu ziyaretinde öğretmenlere karanfil takdim ederken, ‘bu ülkenin yarınlarını emanet edeceğimiz çocuklarımızı sizler yetiştiriyorsunuz’ diyerek, öğretmenlerin kutsal bir göreve imza attığına dikkat çekti. İskele Belediyesi olarak tüm okulların, öğretmen ve öğrencilerin yanında olduğunu da belirten Başkan Sadıkoğlu, eğitimin daha çağdaş ve modern biçimde verilebilmesi için maddi ve manevi katkılarının da süreceğini ifade etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na, Ötüken Özel Eğitim Okulu ziyareti sırasında Ötüken Köyü Muhtarı Turgut Özyöre de eşlik etti.

ÇİÇEKLER, TÜM ÖĞRETMENLERE İSKELE BELEDİYESİ TARAFINDAN ULAŞTIRILDI

Öte yandan İskele Belediyesi, belediye sınırlarındaki tüm okullarda eğitim veren öğretmenlere de karanfilleri ulaştırdı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun mesajının yer aldığı çiçekler, öğretmenler tarafından da memnuniyetle karşılandı.