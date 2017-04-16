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Ölenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor...

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Ölenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor...
Suriye'de kuşatma bölgelerinden sivil ve askeri unsurları tahliye eden konvoyların, kontrol noktalarında bekleyişi sırasında meydana gelen bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 100'ü aştı.

Halep Sivil Savunma Müdürü Ammar el-Selemo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saat 16.00 sularında, 'Raşidin bölgesinde tahliye noktasında patlama oldu' anonsu geçildi. Sivil savunma ekipleri olay yerine intikal ettiğinde, 100'den fazla cesedi kaldırdı. Ölenlerin çoğu Fua ve Kefreyalı kadın ve çocuklardan oluşuyor" dedi.

Sivil savunma ekiplerinin 40 yaralı tespit edebildiğini belirten Selemo, "Saldırı sonrasında büyük yangınlar çıktı. Otobüsler yandı. Sivil savunma ekipleri yangınları söndürmeye çalıştı. Hala orada bir ekip çalışmalara devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Selemo, birçok cesedin tamamen yanması nedeniyle kimliklerini tespit edemediklerini söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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