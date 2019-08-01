Olimpiyat madalyalı ABD'li artistik buz patenci, kampta cinsel saldırıya uğradığını 11 yıl sonra açıkladı

Bunu 11 yıl sonra ifşa etmesini, MeToo hareketi sayesinde bilinçlenmesi ve çocuk yaştaki şampiyonların güvenliğinin sağlanması çabasıyla gerekçelendirdi.

USA TODAY Sports'a konuşan 2014 Olimpiyatı'nın bronz, 2016 Olimpiyatı'nın gümüş madalyalı buz patencisi, Haziran 2018'de milli buz pateni takımının bir kampında verilen parti sonrasında John Coughlin'in cinsel saldırısına uğradığını anlattı. O dönemde kendisinin 17 yaşına yeni bastığını, erkek sporcunun 22 yaşında olduğunu belirtti.

Video Player

John Coughlin, hakkındaki cinsel taciz suçlamalarının ardından buz pateninden men edilince Ocak 2019'da 33 yaşındayken intihar etmişti.

Üç kez ABD şampiyonluğu da bulunan ama artık yarışmalardan çekilmiş bulunan Ashley Wagner, partinin verildiği evde uyurken Coughlin'in yatağına girip kendisini öpmeye ve mıncıklamaya başladığını anlattı.

"Korkudan felç olmuştum" diyen Wagner, kendisinden çok iri olan Coughlin'i itip itemeyeceğini bilemediğini, ama daha da ileri gidince elini tutup durmasını söylediğini aktardı.

SADECE 5 DAKİKA SÜRDÜ AMA'

Bunun üzerine Coughlin'in durduğunu ve odadan çıktığını ekleyen 28 yaşındaki kadın, her şeyin 5 dakika sürmesine rağmen o zamandan beri etkisinden kurtulamadığını belirtti.

'YILLARCA UTANÇ DUYDUM'

Ertesi gün Coughlin hiçbir şey olmamış gibi davrandığı için kendisinin de öyle yaptığını, o dönemde #MeToo hareketinin bilincine sahip olmadığını, kimsenin kendisine rızadan söz etmediğini, o zaman muğlak görünenin bugün apaçık olduğunu dile getiren Wagner, "Cinsel saldırıya uğramıştım" dedi.

Yıllarca utanç duyduğunu ve suçluluk çektiğini, oysa suçlunun John Coughlin olduğunu vurgulayan kadın sporcu, bu yıl 13 yaşındaki Alysa Liu'nun ABD şampiyonu olmasını izlerken hikayesini anlatmaya karar verdiğinin altını çizdi.

Sporu çocuklar için daha güvenli hale getirmek istediğini belirten Wagner, sporda çocuklar ve ergenlerin yetişkinlerle aynı ortamda bulunması gerektiğine, birlikte seyahat edip aynı otellerde kaldığına ve hep beraber yemek yendiğine dikkat çekti.

ABD Buz Pateni Federasyonu'na da başvurarak gençlerin mümkün olduğu kadar güvenlik içinde bulunması için sporcu eğitimi, fiziksel-ruhsal sağlığının korunması konularında değişiklikler önerdiğini aktardı.

Temelde önemli olanın bunların konuşulması olduğunu kaydeden Wagner, intihar etmiş John Coughlin'in adını kullanıp kullanmamayı çok düşündüğünü, ama hikayesinin inandırıcılığı açısından kimliğini açıklamaya karar verdiğini söyledi.