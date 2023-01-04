Öncel Erol: Tabanca ölen kardeşime ait

Evinde bulunan kanunsuz tabancayla ilgili daha önce, polisin sorusuna "Tabanca benimdir ve nerde bulduğum beni ilgilendirir" yanıtı veren zanlı Öncel Erol, tutuklu kaldığı süreçte polise verdiği yeni ifadesinde, silahın ölen kardeşi Yücel Erol’a ait olduğunu, hatıra için sakladığını söyledi.

2009 yılında aracı içerisinde ölü bulunan Yücel Erol, cinayete kurban gitmişti.

Silah nasıl bulundu?

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Birtan Başaran, 31 Aralık günü Lefkoşa Adli Şube Amirliğinde görevli polis ekiplerince Öncel Erol isimli zanlının Lefkoşa – Marmara bölgesinde evinde mahkeme emri ile arama yapıldığını ve yatak odasında 1 adet kanunsuz tabanca ve 2 adet canlı mermi bulunduğunu anımsattı.

“Silah, ölen kardeşim Yücel Erol’a ait”

Polis zanlının tabanca ile ilgili kendinden istenilen izahata "Tabanca benimdir ve nerde bulduğum beni ilgilendirir" diyerek sözlü beyanda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, tabancanın ölen kardeşi Yücel Erol’a ait olduğunu ve kardeşi öldükten sonra birlikte sakladıkları yerden alıp, evine götürdüğünü, hatıra için sakladığını anlattığını belirtti.

Polis: “Zanlı, bir döviz bürosu çalışanını tehdit etti”

Polis, zanlının 30 Aralık günü bir döviz bürosuna giderek, vezne çalışanına, “Malımı geri isterim. Patronuna söyle. Yoksa kötü olacak” dediğini anlattı.

2 gün daha tutuklu kalacak

Polis, ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini ve balistik inceleme yapılması gerektiğini söyledi. Polis zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Yücel Erol cinayeti…

İsmi birçok adli olayla anılan Yücel Erol, 12 Mayıs 2009 tarihinde Mustafa Çavga, Hasan Nur ve Emin Özbeyit tarafından öldürülmüştü.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, cinayetle ilgili tutuklanarak yargılanan sanık Mustafa Çavga ve Emin Özbeyit'e 30'ar yıl, Hasan Nur'a ise 25 yıl hapis cezası vermişti.Polis uzun süre, Yücel Erol’a ait olduğu ve “birini öldürmek adına adaya sokulduğu” ifade edilen “suikast silahı” olarak bilinen Kanas marka silah aramış ve Erol’un ölümünden yıllar sonra, polise yapılan bir ihbarla Gayretköy’de bulmuştu.