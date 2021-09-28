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“Onlar Daha Çocuktu” adlı iki ciltlik kitap, Perşembe günü tanıtılıyor

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Aydan Afşaroğlu’nun kaleme aldığı “Onlar Daha Çocuktu” adlı iki ciltlik kitap, Perşembe günü tanıtılıyor.Kitapların tanıtımı ve imza günü, Lefkoşa’da Naci Talat Vakfı'nda saat 18.00'de yapılacak.
“Onlar Daha Çocuktu” adlı iki ciltlik kitap, Perşembe günü tanıtılıyor

Aydan Afşaroğlu’nun kaleme aldığı “Onlar Daha Çocuktu” adlı iki ciltlik kitap, Perşembe günü tanıtılıyor.

Kitapların tanıtımı ve imza günü, Lefkoşa’da Naci Talat Vakfı'nda saat 18.00'de yapılacak.

“Onlar Daha Çocuktu”, üniversite eğitimi için gittikleri Türkiye’de 1976 ile 1978 yılları arasında 6’sı öldürülen biri de silahlı saldırıdan yaralı kurtulan toplam 7 Kıbrıslı Türk öğrencinin yaşam öykülerini konu alıyor.

Afşaroğlu’nun 7 yıllık çalışmayla hazırladığı iki ciltlik “Onlar Daha Çocuktu” adlı kitabında sadece cinayetlere değil o dönem Kıbrıs’ına da ışık tutuluyor.

7 gencin hayatını, aile bireyleri yanında arkadaşlarından dinleyerek araştıran ve kaleme alan Aydan Afşaroğlu’nun biyografi türündeki iki ciltlik kitabında, öldürülen gençler Özer Elmas, Mehmet Ömer, Muharrem Özdemir, Mustafa Ertan, Ercan Turgut, Sadık Cemil ve yaralı kurtulan Ülmen Aygın’ın yaşadıkları anlatılıyor.

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