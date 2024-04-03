'Onlar insan değil, hayvan': Trump ülkedeki yasa dışı göçmenleri hedef aldı

Trump, seçim konuşmalarında Meksika sınırını yasa dışı yollardan geçen göçmenlerin kendi ülkelerindeki hapishane ve akıl hastanelerinden kaçtığını ve ABD'de şiddet suçlarını körüklediklerini iddia ediyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Michigan'da yaptığı bir konuşmada ülkesinde yasa dışı bulunan göçmenlere "hayvanlar" dedi.

Konuşmasına, "Biden'ın sınır katliamı" başlığını atan Trump, kampanya sürecinde sık sık kullandığı aşağılayıcı ifadeleri yeniden tekrarlayarak bu göçmenleri "insan değiller" diye nitelendirdi.

Cumhuriyetçi başkan adayı, 5 Kasım'da yapılacak yarış öncesi seçim kampanyalarına hız vermiş durumda.

Etrafına topladığı bazı emniyet görevlileriyle birlikte yaptığı konuşmada, ülkede yasa dışı bulunan şüphelilerin karıştığı suç vakalarına değinen Trump, seçimleri kendisinin kazanamaması halinde "şiddet ve kaosun Amerika'yı tüketeceği" uyarısında bulundu.

Daha sonra Wisconsin'de bir konuşma yapan Trump, 2024 seçimlerini ulusun "son savaşı" olarak tanımladı.

Trump, ABD'de yasa dışı olarak bulunan Venezuelalı bir göçmen tarafından öldürüldüğü iddia edilen 22 yaşındaki hemşirelik öğrencisi Laken Riley ile ilgili yorumda, bazı göçmenlerin "insandan daha aşağı" olduğunu iddia etti.

2017-2021 yılları arasında başkanlık yapan Trump, "Demokratlar, 'lütfen onlara hayvan demeyin. Onlar insan' diyorlar. 'Ben de hayır, onlar insan değil, onlar insan değil, onlar hayvan' dedim." şeklinde konuştu.

Trump, Michigan'ın Grand Rapids kentinde, geçen ay ülkede yasa dışı olarak bulunan bir şüpheli tarafından öldürülen 25 yaşındaki Ruby Garcia'nın ailesiyle görüştüğünü açıkladı.

Yerel basında çıkan haberlere göre ise Garcia'nın kız kardeşi eski Başkan Trump'ın aileyle görüştüğü iddiasını yalanladı.

Trump, seçim konuşmalarında Meksika sınırını yasa dışı yollardan geçen göçmenlerin kendi ülkelerindeki hapishane ve akıl hastanelerinden kaçtığını ve ABD'de şiddet suçlarını körüklediklerini iddia ediyor

Bu arada araştırmacılar, ABD'de yasa dışı yaşayan kişilerin şiddet suçu işleme oranının, doğuştan vatandaş olanlardan daha yüksek olmadığını söylüyor.

Mevcut Başkan Joe Biden'ın seçim kampanyası iletişim direktörü Michael Tyler, salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Donald Trump ülkemizde bölünmeyi, nefreti ve şiddeti teşvik eden aşırı söylemlerde bulunuyor." sözleriyle Trump'ı suçladı.

Şubat ayı sonunda yayınlanan bir Reuters/Ipsos anketinde Cumhuriyetçilerin yüzde 38'i ve bağımsızların yaklaşık beşte biri 'göçü' ülkenin en önemli sorunu olarak gördüğü yönünde görüş beyan etti.

Trump sık sık göçmenlerin ABD genelinde şiddet suçlarının artmasına neden olduğunu iddia ediyor ancak buna kanıt sunmuyor.

Son olarak salı günü, Latin Amerika ülkelerinin suçlularını kasıtlı olarak ABD'ye gönderdiği yönündeki iddiasını yineledi. Amerikan basını Trump'ın bu iddiasının da 'asılsız' olduğunu belirtiyor.