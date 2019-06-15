ORC'den son anket; İstanbul'da kim önde?

12-14 Haziran tarihleri arasında 6580 kişi ile yüz yüze yapılan ankette dikkat çeken sonuç

23 Haziran İstanbul seçimleri için son yapılan anket çalışması yayımlandı. ORC Araştırma tarafından duyurulan anket sonuçlarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun oy oranları belirtilirken, kararsız seçmenler de dikkat çekiyor.

ORC Araştırma 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul seçimleriyle ilgili son anket çalışmasını yayımladı.

12-14 Haziran 2019 tarihleri arasında 6580 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan anketin sonuçları, kurumun Twitter hesabından paylaşıldı.

Yayımlanan sonuçlara göre 23 Haziran İstanbul seçimlerinde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım az bir oy farkıyla CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakıyor.

Binali Yıldırım'ın oy oranının yüzde 48,3; Ekrem İmamoğlu'nun oy oranının yüzde 47,7 olarak yer aldığı anket sonuçlarında diğer adayların oy oranı toplamı ise yüzde 0,6 olarak görülüyor.

Yüzde 3,4 oy oranıyla da kararsız seçmenler dikkat çekiyor.

ORC'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik haziran ayı başında gerçekleştirdiği ilk anket çalışmasında ise Binali Yıldırım için yüzde 47, Ekrem İmamoğlu için yüzde 46.7 sonucu çıkmıştı.

Mayıs sonu ile haziran ayı başında gerçekleştirilen söz konusu ankette yüzde 5.5 olan kararsızların oranının seçime iki hafta kala azaldığı dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, oy vermeyi düşündüğünüz aday hangisidir?

12-14 Haziran 2019 pic.twitter.com/N2c5jDj2u5 — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) 15 Haziran 2019

ORC 31 Mart seçimlerinde Ankara ve İstanbul'u AKP'nin kazanacağını açıklamıştı.

ORC'nin bir önceki İstanbul anketinde AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ın oy oranı 50,9, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun ise yüzde 46,6 olarak açıklanmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti adayı Mehmet Özhaseki yüzde 48,6 CHP adayı Mansur Yavaş'ın oy oranı ise yüzde 47,9 çıkmıştı.