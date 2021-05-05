Orman Yangınlarını Araştırmak Üzere Kurulan Meclis Komitesi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi’nin, 1995 yılında meydana gelen Beşparmak Dağları yangınından itibaren ülkede yaşanan orman yangınlarında alınan önlemlere ilişkin yönetici ve diğer ilgililerin ihmali olup olmadığına, gereken önlemlerin alınıp alınmadığına ilişkin kurduğu Meclis Araştırma Komitesi bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre komite, gündeminde olan taslak raporunu görüştü.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan Meclis Araştırma Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları katıldı. Komite toplantısında ayrıca TDP Milletvekili Zeki Çeler ve Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu da yer aldı.